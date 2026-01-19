Lazio-Como, Sarri in conferenza: "Dal mercato mi chiamo fuori, non si dica che…"

Al termine della sfida contro il Como di Fabregas, mister Sarri è intervento dalla Sala Stampa dell'Olimpico per commentare la prestazione dei suoi ragazzi.

Sarri in conferenza

Dislivello tecnico? Quando prendi dopo due minuti con queste squadre è problematica la partita. Il primo tempo è stato meno brutto di quello che lascia il risultato. Loro nel primo tempo ci sono state entrate tre volte, la domanda da farsi è perchè abbiamo preso due gol. La domanda da farsi è perchè abbiamo preso il primo gol su una cosa che abbiamo provato sempre. Sull'1-0 abbiamo avuto un'occasione con Cancellieri e anche sul 2-0 abbiamo avuto un'occasione. La partita è stata fortemente condizionata dal gol preso dopo 2 minuti. Bisogna riconoscere agli avversari una qualità tecnica superiore alla nostra.

Inserimento dei nuovi

Sono tutte difficoltà che non ci facilitano il compito però bisogna trovare la forza di andare oltre altrimenti tutto diventa un alibi. Questa partita è da fare una notte di incazzatura e poi dimenticarla trovando un vigore superiore. Abbiamo duemila difficoltà e la difficoltà aggiuntiva è non farli diventare alibi. Le difficoltà sono vere ma se si pensa solo a questo diventa tutto un alibi. Dobbiamo tornare puliti mentalmente come eravamo.

La squadra prima di stasera nelle ultime 18 partite aveva perso con le prime tre di classifica non si può parlare di una squadra di cialtroni o demotivata. La squadra fino a oggi ha lottato, oggi abbiamo fatto meno ma non facciamo di tutta l'erba un fascio. Stasera è arrivata una brutta sconfitta con una squadra che ha capitalizzato quasi tutto e veniva da una partita che aveva creato di più e l'aveva persa. Il Como è forte, tecnico, con grande qualità di palleggio e organizzato. Hanno dimostrato di essere più forti di noi, bisogna accettarlo.

Le parole di Lotito e Fabiani

Non c'è niente di nuovo, Lotito ogni tanto ha queste uscite, se dice che il mercato fa la società, lo fa la società stop a me non influisce. Ho avuto anche De Laurentis, ho le spalle larghe non si può pensare che questo ci faccia perdere le partite sennò siamo deboli.

Aveva avuto promesse diverse sul suo ruolo nel mercato?

Il mercato di una società è un mix tra esigenze tecniche ed economiche il presidente è stato chiaro io mi sono tirato fuori e stop l'importante è che non mi si tiri dentro le scelte, prendere un giocatore e dire che l'ho voluto io, stop. Il presidente fa quello che vuole.

A che punto è la formazione dei 7-8 giocatori

Sono valutazioni da fare a freddo non dopo una partita del genere. Arriviamo a fine stagione, facciamo delle valutazioni diverse in maniera più serena.

Obiettivo tornare in Europa