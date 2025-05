Ipotesi ultimo posto in Champions assegnato con un sorteggio: il possibile scenario inedito

Si è da poco conclusa la 37ª giornata di Serie A, siamo quasi al termine di questo percorso ma ancora i destini delle migliori squadre del nostro campionato si deve ancora compiere. Da delineare la vincitrice del campionato (anche se, dopo il pareggio fra Inter e Lazio, rimane in testa e favorita il Napoli), ma soprattutto l’ultima posizione Champions, ambita da tre squadre come Juventus (67 punti), Roma (66 punti) e Lazio (65 punti).

Ultimo posto in Champions deciso da un sorteggio: l’ipotesi remota

Manca ancora una partita per stabilire chi fra Juventus, Roma e Lazio si guadagnerà l’ultima postazione disponibile della nostra classifica per disputare la massima competizione europea. Come segnalato da Sky Sport, però, esiste un’ipotesi particolarissima e abbastanza rara che prevede che l’ultimo posto in Champions possa essere deciso da un sorteggio. Cosa deve succedere affinché si verifichi ciò? Occorrerebbe una specifica combinazione dei risultati della 38ª giornata: Venezia-Juventus 3-0; Torino-Roma 1-1 e Lazio-Lecce NON vittoria Lazio. In questo caso, Juventus e Roma sarebbero a pari punti, con la stessa differenza reti, stessi goal fatti e gli scontri diretti in parità. La classifica le vedrebbe entrambe a 67 punti e, in questo caso, il regolamento, non prevede uno spareggio, bensì un sorteggio affidato al caso.

