Lazio: svolta per lo Stadio Flaminio a fine agosto, tre i punti principali del progetto

I tifosi biancocelesti vogliono tornare a seguire le aquile in quel posto che loro definiscono casa, lo Stadio Flaminio, e la Società sta cercando di accontentarli, infatti, in casa Lazio si sta lavorando sulle carte necessarie per la presentazione e l'approvazione del progetto.

Stadio Flaminio: i punti principali

Come riportato dall'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, la Società biancoceleste vorrebbe completare le carte in modo attento per evitare qualsiasi tipo di opposizione ed iniziare al più presto la conferenza dei servizi. I punti centrali del progetto sono tre: l'aspetto della mobilità, inerente al piano di accesso ed uscita dei tifosi ed operatori, l'impatto ambientale legato alle valutazioni di sostenibilità e la questione urbanistica, che riguarda la variazione di cubatura prevista rispetto al progetto di partenza. Se la Lazio riuscisse a rispettare questi punti entro fine agosto, allora ad autunno si potrebbe entrare nella fase decisiva per il progetto dello Stadio Flaminio.

