Sassuolo-Lazio, i convocati di Sarri: ecco gli indisponibili
Questa la lista diramata da Maurizio Sarri per la sfida di oggi contro il Sassuolo
La Lazio è pronta a tornare in campo dopo la sosta delle Nazionali: oggi alle ore 18:00 i biancocelesti sfideranno il Sassuolo di Grosso. In questi minuti la Lazio ha comunicato i calciatori convocati da Sarri per la sfida di oggi.
Sassuolo-Lazio, i convocati di Sarri
Portieri
Mandas, Furlanetto, Provedel.
Difensori
Pellegrini, Romagnoli, Tavares, Hysaj, Provstgaard, Gila, Marusic.
Centrocampisti
Rovella, Dele-Bashiru, Guendouzi, Belahyane, Cataldi.
Attaccanti
Pedro, Zaccagni, Castellanos, Noslin, Isaksen, Dia, Cancellieri.
Gli indisponibili
Non faranno parte della gara gli infortunati Vecino, Lazzari e Patric.