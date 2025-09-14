Sassuolo-Lazio, i convocati di Sarri: ecco gli indisponibili

Questa la lista diramata da Maurizio Sarri per la sfida di oggi contro il Sassuolo

Emanuele Petrucci
sarri

La Lazio è pronta a tornare in campo dopo la sosta delle Nazionali: oggi alle ore 18:00 i biancocelesti sfideranno il Sassuolo di Grosso. In questi minuti la Lazio ha comunicato i calciatori convocati da Sarri per la sfida di oggi.

Lazio

Sassuolo-Lazio, i convocati di Sarri 

Portieri

Mandas, Furlanetto, Provedel.

Difensori

Pellegrini, Romagnoli, Tavares, Hysaj, Provstgaard, Gila, Marusic.

Centrocampisti

Rovella, Dele-Bashiru, Guendouzi, Belahyane, Cataldi.

Attaccanti

Pedro, Zaccagni, Castellanos, Noslin, Isaksen, Dia, Cancellieri.

Gli indisponibili 

Non faranno parte della gara gli infortunati Vecino, Lazzari e Patric.

