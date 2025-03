Europa League, Viktoria Plzen-Lazio: la lista dei biancocelesti convocati dal mister Baroni

Dopo la strabiliante vittoria contro il Milan, merito di una rete del capitano Zaccagni e del rigore battuto da Pedro, la rosa biancoceleste si prepara a scendere nuovamente in campo ma stavolta per il girone d'andata degli ottavi di finale della UEFA Europa League. Alle ore 21:00 di stasera, la Lazio, dovrà affrontare il Viktoria Plzen al Doosan Arena, mentre la finale si disputerà il 13 marzo allo stadio Olimpico. La squadra, dopo aver condotto un'ottima prima fase nella competizione europea, si avvicina ai quarti di finale e lotterà duramente per arrivarci e, soprattutto, per tentare di colorare la Coppa di biancoceleste.

La stagione della Lazio in Europa League

La rosa biancoceleste ha mostrato strabilianti prestazioni in campo nelle partite della UEFA Europa League, infatti, per tutta la prima fase della competizione, la Lazio si è mantenuta in vetta alla classifica ed ha potuto guardare gli altri club dall'alto. Non avendo mai abbandonato la 1a posizione e, di conseguenza, trovandosi tra le prime otto squadre, la Lazio ha potuto accedere direttamente agli ottavi di finale, un traguardo raggiunto grazie ad un totale di 6 vittorie, un pareggio ed una sola sconfitta. La rosa biancoceleste, dopo aver giocato in modo eccellente durante la prima fase della competizione europea, adesso si concentra sulla partita di stasera in casa del Viktoria Plzen.

