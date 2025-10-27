Lazio-Juventus, Gianpaolo Calvarese: gli errori commessi da Colombo e Meraviglia

Gianpaolo Calvarese ha commentato sui social l'arbitraggio del fischietto Colombo e del VAR Meraviglia, che hanno diretto il Big match Lazio-Juventus allo stadio Olimpico, incontro terminato con il trionfo delle aquile grazie alla rete del centrocampista Toma Basic su assist di Danilo Cataldi.

Le parole di Gianpaolo Calvarese sul VAR Meraviglia

Il pestone di Gila su Conceicao è da calcio di rigore? Difficile capire davvero le motivazioni per cui il VAR Meraviglia non sia è intervenuto in una situazione non interpretabile, oggettiva, uno step on foto, un contatto basso diverse rispetto ai contatti alti dove l'intensità complica il lavoro del VAR. Parlando di alto, se avesse visto la faccia di Gila che si dispera dopo il contatto forse avrebbe acceso una lampadina in più.

Le parole di Gianpaolo Calvarese sull'arbitro Colombo

Poco prima sbaglia anche l'arbitro Colombo che non estrae il secondo cartellino giallo per McKennie che, dopo essere stato giustamente ammonito perché ritardava una ripresa di gioco di Isaksen, atterrava Guendouzi sulla fascia che si era lanciato in un'importante azioni di gioco.

Gianpaolo Calvarese sui social

