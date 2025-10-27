Lazio-Juventus, due ex biancocelesti presenti all'Olimpico: ecco di chi si tratta

La stadio Olimpico stasera ha ospitato un grande incontro, infatti, alle ore 20:45 la rosa biancoceleste del Comandante Maurizio Sarri e quella bianconera del tecnico Igor Tudor sono scese in campo ed hanno lottato fino all'ultimo minuto e fortunatamente, grazie alla rete di Toma Basic, sono state le aquile ad avere la meglio e a trionfare. Ad assistere al grande Big match e a festeggiare per la vittoria c'erano anche due ex calciatori indimenticabili per i tifosi laziali.

Lazio-Juventus: due ex aquile all'Olimpico

Una volta aver vestito i colori biancocelesti è difficile tornare indietro e dimenticare le emozioni provate scendendo in campo con la Lazio, questo è ciò che è successo a Senad Lulic e a Federico Marchetti che stasera erano presenti sugli spalti dello Stadio Olimpico per sostenere la loro squadra del cuore durante il duro scontro con la Juventus, due ex che hanno fatto la storia e che ancora ora sono indimenticabili per i tifosi laziali, soprattutto se si pensa alla Coppa Italia vinta il 26 maggio 2013 contro la Roma.

