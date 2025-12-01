Milan-Lazio, Rocchi da il suo verdetto: "Rigore? Fallo? In realtà..."

Grande confusione negli ultimi minuti di Milan-Lazio, infatti, in seguito al tocco di mano di Pavlovic su una conclusione di Romagnoli, l'arbitro Collu era stato richiamato al VAR per un possibile rigore, tuttavia, il direttore di gara ha deciso di non assegnarlo a causa di un fallo di Marusic. L'episodio ha creato varie polemiche in entrambe le fazioni, perciò il disegnatore arbitrale Gianluca Rocchi ha fatto chiamare Riccardo Pinzani, referee manager del club biancoceleste, dal responsabile dei rapporti con la Società De Marco per spiegare il suo punto di vista.

Milan-Lazio: il punto di Rocchi

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, secondo Rocchi, il tocco di mano del difensore rossonero non può essere punito perché il braccio non era distante dal corpo, il pallone arrivava da una distanza ravvicinata e il gomito era attaccato, proprio per questa ragione la decisione del VAR Aleandro Di Paolo di richiamare l'arbitro è vista come un grave errore. Nonostante ciò, neanche la spiegazione di Collu, che ha affermato di non poter concedere il rigore per un precedente fallo del terzino biancoceleste, è plausibile, infatti, secondo il designatore era meglio procedere con un silent check o un OFR. Non finisce qui, una volta riascoltati gli audio, Rocchi dovrà prendere dei provvedimenti e le responsabilità principali ricadranno sul VAR, infatti, Di Paolo, fino ad ora considerato uno dei migliori, dovrà aspettare un po' di tempo prima di tornare in partita, mentre per Collu non ci saranno conseguenze.

