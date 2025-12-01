Calciomercato Lazio, la finestra di gennaio si avvicina: il punto sulle richieste di Sarri

La fase di calciomercato di gennaio è sempre più vicino e nonostante i miglioramenti fatti dalla rosa biancoceleste, la necessità di far arrivare qualche calciatore che possa dare una mano nei vari reparti è sempre più evidente, tuttavia, le modalità secondo le quali si dovrà svolgere la campagna acquisti sono ancora dubbie. Nel frattempo, il Comandante Maurizio Sarri ha iniziato a guardarsi intorno e nel mirino del mister sono finiti due calciatori in particolare.

Calciomercato Lazio: il punto sulle richieste del Comandante

Sono due i principali obiettivi che il mister spera di poter fare alla Lazio in inverno, infatti, l'esterno Lorenzo Insigne, ex Napoli e Toronto e al momento svincolato, e il centrocampista Ivan Ilic del Torino sono da tempo entrati nel mirino del tecnico. Il futuro dell'esterno nelle aquile sembra sempre più certo, mentre per quanto riguarda il mediano, si sta lavorando ad uno scambio con il Toro che coinvolge anche Tijjani Noslin, tuttavia, per farlo i Granata dovranno prima liberare un posto in attacco, inoltre, secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, per Illic dovrebbe venire offerto un prestito fino a giugno e diritto di riscatto.

Le dichiarazioni di Fabiani a Dazn