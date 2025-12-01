Calciomercato Lazio, la finestra di gennaio si avvicina: il punto sulle richieste di Sarri
La finestra del calciomercato invernale è sempre più vicina, i due obiettivi principali del Comandante
La fase di calciomercato di gennaio è sempre più vicino e nonostante i miglioramenti fatti dalla rosa biancoceleste, la necessità di far arrivare qualche calciatore che possa dare una mano nei vari reparti è sempre più evidente, tuttavia, le modalità secondo le quali si dovrà svolgere la campagna acquisti sono ancora dubbie. Nel frattempo, il Comandante Maurizio Sarri ha iniziato a guardarsi intorno e nel mirino del mister sono finiti due calciatori in particolare.
Calciomercato Lazio: il punto sulle richieste del Comandante
Sono due i principali obiettivi che il mister spera di poter fare alla Lazio in inverno, infatti, l'esterno Lorenzo Insigne, ex Napoli e Toronto e al momento svincolato, e il centrocampista Ivan Ilic del Torino sono da tempo entrati nel mirino del tecnico. Il futuro dell'esterno nelle aquile sembra sempre più certo, mentre per quanto riguarda il mediano, si sta lavorando ad uno scambio con il Toro che coinvolge anche Tijjani Noslin, tuttavia, per farlo i Granata dovranno prima liberare un posto in attacco, inoltre, secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, per Illic dovrebbe venire offerto un prestito fino a giugno e diritto di riscatto.
Le dichiarazioni di Fabiani a Dazn
Mercato? La situazione è chiarissima. Lungo colloquio con il presidente e il mister, abbiamo fatto valutazioni sul discorso del mercato per rinforzare : un impulso a un progetto nuovo partito da zero. Il calcio si fa con i soldi e le idee, il presidente ci ha rassicurato sul poter fare il mercato. La cosa che cercheremo di trattenere sono i pezzi migliori, come voluto da Sarri. Non è stato facile fare a meno dei Milinkovic, dei Luis Alberto, e degli Immobile, abbiamo fatto molto e dico ai tifosi di stare tranquilli, lavoriamo sotto traccia per il bene dei tifosi e del club. Cosa c'è in cima alla lista dei desideri di Sarri? Non dico neanche sotto tortura chi ho in mente. Insigne? Inquadrato come over e bisogna fare valutazioni, vediamo gli spazi di manovra con gli over.