Lazio, le aquile incontrano l'Associazione Calciatori: i dettagli

Con il ritiro al centro sportivo di Formello ed i voli per andare a disputare le amichevoli, l'estate della rosa biancoceleste è piena di impegni e ieri si è aggiunto anche l'incontro con l'Associazione Calciatori, che si è svolto sempre a Formello.

AIC-Lazio: l'incontro

Ieri pomeriggio si è tenuto l'incontro tra l'Associazione Calciatori (AIC) e la Lazio al centro sportivo di Formello, per via del giro di ritiri estivi che stanno effettuando il Presidente Umberto Calcagno, il Direttore Generale Gianni Grazioli e il Vicepresidente Vicario Davide Biondini. Tra i temi affrontati dalle aquile e dall'Associazione risalta l'accordo collettivo di lavoro dei calciatori, il fondo di fine carriera, la previdenza e le votazioni per stilare la Top 11 del Campionato della stagione 2024/2025. L'Associazione Calciatori ha già svolto dieci incontri con le varie squadre di Serie A ed oggi 6 agosto è in programma l'incontro con l'Inter di Chivu ad Appiano Gentile.

