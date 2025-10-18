Atalanta-Lazio | La conferenza stampa di Juric: "La Lazio ha grande tecnica e qualità"
In vista della partita di domani pomeriggio, a rilasciare delle dichiarazioni in conferenza stampa non è stato solo il mister Sarri: ecco le parole di Juric.
Tutto pronto per il match di domani, che vedrà scendere in campo Atalanta e Lazio, due squadre che, ad oggi, dal punto di vista degli infortuni non possono considerarsi fortunate.
Come di consueto, il giorno prima della partita i due allenatori rilasciano delle dichiarazioni in conferenza stampa e il mister neroazzurro, Juric, ha risposto ad alcune domande riguardanti la squadra capitolina: ecco cosa ha detto.
Affrontate una squadra in fortune difficoltà a livello di infortuni; voi avete ritrovato quasi tutti gli uomini: è un vantaggio?
A me sembra che noi abbiamo ancora più infortuni di loro: non abbiamo ancora ritrovato Kolasinac, Koussonou, Bellanova… Scamacca non è al meglio e Zalewski è appena rientrato. Se la Lazio riesce a recuperare i giocatori in dubbio - come Dia e Zaccagni - sono quasi al completo.
Firmerebbe per un pareggio contro la Lazio?
No, penso che in passato queste sono sempre state belle partite. La Lazio ha grande tecnica e qualità e quest'anno hanno anche molta velocità. Li reputo pericolosi.