Assurdo in Spagna: i calciatori protestano, ma la TV lo censura

In Spagna, nella Liga, sta accadendo qualcosa di totalmente inaspettato: per protestare contra la decisione di far disputare il match Virrareal-Barcellona a Miami, le società delle squadre spagnole hanno scelto di protestare non facendo giocare i propri calciatori per i primi 20 secondi di ogni match di questa giornata.

I primissimi a scendere in campo, dopo la scelta di protestare, sono stati i giocatori di Real Oviedo e dell'Espanyol. Purtroppo, però, la telecamere che avrebbero dovuto trasmettere la protesta via TV, hanno mostrato lo stadio.

Photo by Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images via Onefootball

Cosa è successo in TV?

La decisione delle società calcistiche spagnole, come riporta Fanpage.it, è stata messa in atto per la prima volta nella partita Real Oviedo-Espanyol. In questo caso, però, in TV non è stato trasmesso niente: una volta iniziata la protesta, infatti, le telecamere hanno inquadrato lo stadio, non lasciando spazio all'importante motivo per il quale i calciatori stavano protestando.

Le foto via social

Come riporta anche Fran Martinez via X, ecco cosa è accaduto in TV durante la protesta in Real Oviedo-Espanyol: