Artistico: "non mi pongo limiti. Lazio? Ora non ci penso, ma…"

Gabriele Artistico, attuale attaccante dello Spezia ma in prestito dalla Lazio, sta stupendo in Serie B. L'attaccante classe 2002 è già a quota 10 gol in Serie B e si sta caricando sulle spalle l'attacco dello Spezia per provare a trainarlo fuori dalle sabbie mobili della bassa classifica.

Gabriele Artistico ha parlato della sua stagione sulle colonne di Tuttosport, di seguito un estratto dell'intervista.

Le parole di Gabriele Artistico a Tuttosport

Gabriele Artistico - Via onefootball (Photo by Simone Arveda/Getty Images)

Quando ho scelto lo Spezia non ci ho pensato neanche un secondo, conoscevo la storia del club, dello scudetto e della passione che si respira. Non potevo trovare posto migliore, ma lo avevano detto anche prima di segnare dieci gol. Non mi pongo limiti, non vado morbido negli obiettivi ma mi piace viverli e scoprirli giornata dopo giornata

Sulla Lazio