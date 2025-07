Sarri prova a tentare Insigne: "Un fuoriclasse assoluto, a cui non puoi mai rinunciare"

Il tecnico biancoceleste, Maurizio Sarri, starebbe provando a far avvicinare il nome di Lorenzo Insigne alla Lazio.

Come riporta Il Messaggero, infatti, recentemente il comandante e l'ex Napoli si sono sentiti telefonicamente, ma, a causa del blocco del mercato, la probabile trattativa potrebbe essere molto lenta: in questo momento la Lazio non può tesserare nemmeno i giocatori svincolati.

Depositphotos

Il ruolo di Insigne alla Lazio

Nonostante la difficile situazione in cui versa la società biancoceleste, Sarri ha sempre affermato di rivoluzionare la rosa della Lazio con almeno 3 o 4 giocatori.

Tra i nomi più ambiti dal tecnico toscano, il primo in assoluto è proprio quello di Lorenzo Insigne, appena svincolato dal Toronto e libero a costo zero. Il ruolo che avrebbe l'ex Napoli, sarebbe quello di jolly: riserva sulla sinistra e falso nueve.

Il rendimento di Insigne sotto la guida di Sarri

La telefonata tra Sarri e Insigne ha riportato una situazione abbastanza surreale per l'attaccante. Quest'ultimo, infatti, se accettasse di firmare per la squadra capitolina, si ritroverebbe a dover aspettare dicembre o gennaio per giocare.

Come riportato da Il Messaggero, inoltre, Insigne, dopo Sarri, non è più stato valorizzato veramente come attaccante. Con lui, infatti, l'attaccante partenopeo giocò ben 139 partite, compiendo 47 gol e 34 assist. E' per questo motivo che il tecnico toscano lo ricorda così: