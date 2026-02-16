Dimarco a un passo dal record: nel mirino ex Lazio

Federico Dimarco continua a macinare assist e ora vede un traguardo storico. L’esterno dell’Inter è arrivato a quota 13 passaggi decisivi in campionato e si trova a una sola lunghezza dal primato stagionale registrato negli ultimi anni in Serie A.

Dal 2015/16, infatti, solo Luis Alberto è riuscito a fare meglio in una singola stagione, toccando quota 15 assist nel 2019/20 con la maglia della Lazio. Dimarco ha già eguagliato diverse stagioni da 13 assist – tra cui quelle dello stesso Luis Alberto (2017/18), Gomez (2019/20) e Berardi (2021/22) – e ora punta a superarle per prendersi la vetta solitaria.

Un solo ostacolo lo separa dal record: un altro assist per agganciare il miglior dato recente, due per scrivere il proprio nome in cima alla classifica dei migliori assistman dell’ultimo decennio in Serie A.