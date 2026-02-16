Dimarco a un passo dal record: nel mirino ex Lazio

Il miglior assist man della Serie A punta al record

Matteo Ischiboni /
Depositphotos
Depositphotos

Federico Dimarco continua a macinare assist e ora vede un traguardo storico. L’esterno dell’Inter è arrivato a quota 13 passaggi decisivi in campionato e si trova a una sola lunghezza dal primato stagionale registrato negli ultimi anni in Serie A.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Dal 2015/16, infatti, solo Luis Alberto è riuscito a fare meglio in una singola stagione, toccando quota 15 assist nel 2019/20 con la maglia della Lazio. Dimarco ha già eguagliato diverse stagioni da 13 assist – tra cui quelle dello stesso Luis Alberto (2017/18), Gomez (2019/20) e Berardi (2021/22) – e ora punta a superarle per prendersi la vetta solitaria.

Un solo ostacolo lo separa dal record: un altro assist per agganciare il miglior dato recente, due per scrivere il proprio nome in cima alla classifica dei migliori assistman dell’ultimo decennio in Serie A.

Serie A, acquisito il 51% di Fantacalcio per 18 milioni