Pogba, nuova tegola a 3 giorni dal rientro: si ferma ancora il francese

Pogba si infortuna a pochi giorni dal ritorno in campo

Il tanto atteso ritorno di Paul Pogba si trasforma in un nuovo stop. Il centrocampista francese, pronto a esordire con la maglia del Monaco dopo la lunga squalifica, dovrà ancora una volta rimandare il suo debutto. Sabato sarebbe dovuto scendere in campo contro il Paris FC, ma un improvviso infortunio alla caviglia ha stravolto i piani del club e del giocatore. Durante la seduta di ieri, Pogba ha accusato dolore dopo un contrasto e non è riuscito a concludere l’allenamento.

Il francese non gioca una partita ufficiale da oltre due anni, e il match di domani avrebbe dovuto rappresentare la fine di un periodo difficile. Tuttavia, la sfortuna continua a perseguitarlo. Dopo mesi di allenamenti per ritrovare la condizione fisica, il suo esordio in Ligue 2 viene nuovamente rimandato.

Il Monaco conferma: “Pogba out per infortunio alla caviglia”

In conferenza stampa, l’allenatore Pocognoli ha spiegato la situazione: “Paul ha riportato una distorsione alla caviglia durante l’allenamento di ieri. Attendiamo gli esiti degli esami per capire l’entità del problema, ma domani non sarà disponibile.” L’ex juventino aveva completato la sessione nonostante il dolore, fatto che lascia sperare in una lesione non grave.

Il Monaco e i tifosi restano in ansia, ma lo staff tecnico guarda già avanti. “L’obiettivo è averlo a disposizione dopo la sosta per le nazionali,” ha concluso l’allenatore, fiducioso in un recupero rapido. Resta però la delusione per un nuovo rinvio del rientro di un campione che non trova pace.