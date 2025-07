Il calendario ufficiale 2025/26 della Serie A Women: il percorso della Lazio

Poco fa attraverso un comunicato ufficiale sul sito della FIGC è stato comunicato il calendario per la stagione 2025/26 della Serie A Women.

Pubblicato il calendario 25/26 della Serie A Women: il percorso della Lazio

Le ragazze di Grassadonia inizieranno il proprio percorso a Como contro le lariane con il match in programma per il weekend del 4-5 ottobre (da ufficializzare ancora le date). La Lazio Women chiuderà poi la sua regular season contro il Parma i primi di maggio. Nella Capitale poi vengono cerchiate in rosso due date quelle dei derby: biancocelesti e giallorosse si sfideranno nel girone d'andata nel weekend del 15-16 novembre, mentre il secondo atto è in programma il 21-22 marzo.

Il post su X con il calendario completo