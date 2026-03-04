Niente pullman a Ponte Milvio: il piano dei tifosi
La mossa dei tifosi laziali per sostenere la squadra impegnata questa sera nell'attesa semifinale d'andata contro l'Atalanta
Il pullman della squadra non passerà questo pomeriggio per Ponte Milvio. A comunicarlo è stato lo stesso Maurizio Sarri nella conferenza stampa alla vigilia della semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta, in programma questa sera.
Le parole del Comandante
Mi sono informato con la società sembra che la Questura non consenta di cambiare il tragitto. Dispiace, perché sarebbe stato un momento di contatto importante
La mossa della tifoseria
Una decisione che, però, non ha smosso la posizione della tifoseria, determinata a non entrare allo Stadio Olimpico neanche per questa partita. Per non lasciare sola la squadra, i sostenitori biancocelesti hanno scelto di radunarsi all’esterno dell'impianto, sotto proprio la Curva Nord, per caricare la squadra.
Un modo diverso per far sentire la propria vicinanza alla squadra, mantenendo allo stesso tempo una posizione ferma nei confronti della società biancoceleste. Come sottolineato più volte dallo stesso spogliatoio laziale, l’assenza del pubblico pesa, e per questo i tifosi hanno deciso di garantire comunque il proprio sostegno alla formazione guidata da Sarri.