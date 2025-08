Goldoni: "La Lazio merita i primi posti della classifica. Ai tifosi dico…"

Dopo l'avventura con la Nazionale Italiana agli Europei tenutisi in Svizzera, Eleonora Goldoni insieme alle sue compagne della Lazio Women che sono state convocate in Azzurro, sono intervenute ai microfoni ufficiali di Lazio Style.

Di seguito le sue dichiarazioni:

Le parole di Eleonora Goldoni sull'Europeo con l'Italia

Nonostante la fine, che lascia un po' di rammarico, è stata un'esperienza incredibile. Di grande crescita personale e collettiva. La Nazionale ha fatto un percorso pazzesco, il rammarico c'è perché per il valore di squadra e gruppo sentivamo di poterci stare lì fino alla fine. Voglio crescere ancora con la Lazio, come squadra e per esprimere al meglio la nostra identità. Sono convinta che la Lazio meriti i primi posti in classifica, lo abbiamo fatto vedere e la squadra si è consolidata ancora di più. Vogliamo lavorare e migliorare. Italia Femminile - Via onefootball (Photo by Eddie Keogh/Getty Images)

La motivazione

La mia motivazione è costante, deriva da diversi fattori e penso sia così per ognuna di noi. A oggi la mia motivazione è tutto quello che ho percepito in queste settimane: il bello del calcio, di avere persone che credono in noi. Compagne di squadra che diventano compagne di vita.

Soncin e Grassadonia

Soncin e Grassadonia sono due persone completamente diverse per modi di fare, ma si accomunano nell'umanità e nell'importanza che danno alla squadra come gruppo, relazioni, rispetto e supporto reciproco. Laddove ero la prima a non credere in me stessa Grassadonia mi ha dato fiducia, mi sta insegnando a interpretare un ruolo secondo le mie caratteristiche e non solo. Gliene sono grata.

Sui tifosi