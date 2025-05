Romagnoli e la promessa non mantenuta: il futuro è da scrivere

Alessio Romagnoli è legato alla Lazio per altri due anni, il suo futuro è ancora da scoprire. Al termine della partita con la Juventus, il centrale biancoceleste ha parlato così del suo futuro in mixed zone.

Io ho due anni di contratto. Non lo so, vediamo cosa vorrà fare la Lazio. Sono felicissimo delle parole di Fabiani, sto benissimo alla Lazio. Se dovessi andare via, lo farei a malincuore. Però non dipende da me, avevamo delle promesse che fino ad oggi non sono state ancora mantenute, però magari chissà in settimana succederà, speriamo.