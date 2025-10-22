Nota dall'infermeria biancoceleste: l'entità dell'infortunio di Cancellieri
Le condizioni dell'attaccante biancoceleste Matteo Cancellieri: il comunicato della Lazio
Ennesimo infortunio in casa Lazio. Nell’ultima sfida contro l’Atalanta, a fermarsi è stato Matteo Cancellieri, costretto a lasciare il campo al 22° minuto del primo tempo a causa di un infortunio al flessore della coscia sinistra. Al suo posto è subentrato Isaksen.
L'infortunio di Cancellieri
Uno stop pesante per Maurizio Sarri, che considerava l’ex Verona il profilo più adatto per affrontare i bergamaschi. Ora, però, Cancellieri sarà costretto a saltare le prossime sfide: è possibile che l'attaccante possa restare ai box per circa un mese, e che possa tornare a disposizione del tecnico toscano dopo la sosta di novembre.
Il comunicato della Lazio
A seguito degli esami strumentali effettuati nelle ultime ore, si comunica che il calciatore Matteo Cancellieri ha riportato una lesione miotendinea di media entità a carico degli hamstring della coscia sinistra.
Il giocatore ha già iniziato il percorso terapeutico e sarà sottoposto nei prossimi giorni a controlli di monitoraggio per valutare i tempi di recupero.