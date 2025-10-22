Nota dall'infermeria biancoceleste: l'entità dell'infortunio di Cancellieri

Ennesimo infortunio in casa Lazio. Nell’ultima sfida contro l’Atalanta, a fermarsi è stato Matteo Cancellieri, costretto a lasciare il campo al 22° minuto del primo tempo a causa di un infortunio al flessore della coscia sinistra. Al suo posto è subentrato Isaksen.

L'infortunio di Cancellieri

Uno stop pesante per Maurizio Sarri, che considerava l’ex Verona il profilo più adatto per affrontare i bergamaschi. Ora, però, Cancellieri sarà costretto a saltare le prossime sfide: è possibile che l'attaccante possa restare ai box per circa un mese, e che possa tornare a disposizione del tecnico toscano dopo la sosta di novembre.

Il comunicato della Lazio