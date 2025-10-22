Lazio-Juventus, svelato l'arbitro del match: i precedenti

In attesa della terza giornata di Champions League, che vedrà impegnata la Juventus, la squadra bianconera scenderà in campo per un nuovo impegno settimanale e volerà al Bernabéu di Madrid per affrontare il Real Madrid guidato da Xabi Alonso. Nel frattempo ,la Lazio si prepara alla sfida di domenica prossima, quando affronterà alle ore 20:45 i bianconeri all’Olimpico di Roma per l’ottava giornata di campionato. Intanto, l’AIA ha svelato le designazioni arbitrali per il prossimo turno di Serie A.

La designazione arbitrale di Lazio-Juventus

L’AIA ha affidato la direzione della gara tra Lazio e Juventus, valida per l'ottava giornata di Serie A, all’arbitro Andrea Colombo della sezione di Como, coadiuvato dagli assistenti Alassio e Tegoni. Il quarto uomo sarà invece Valerio Crezzini, mentre al VAR ci sarà Francesco Meraviglia della sezione di Pistoia, con Fabio Maresca della sezione di Napoli all’AVAR.

I precedenti

I biancocelesti sono, insieme alla Juventus, la squadra più arbitrata in carriera da Andrea Colombo. Il direttore di gara di Como ha infatti diretto sia la Lazio che la Juventus per ben 10 volte. Il bilancio con la Lazio è nettamente positivo: sotto la sua direzione, i capitolini hanno ottenuto 6 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta. Quest’ultima risale alla scorsa stagione, quando la Lazio affrontò il Bologna di Vincenzo Italiano al Dall’Ara, incassando il pesante 5-0. L’ultimo incrocio tra Colombo e i biancocelesti risale invece alla 35ª giornata dello scorso campionato: Empoli-Lazio, terminata 1-0 in favore della squadra romana.