Lazio, gli obiettivi si complicano: l'Inter punta su Esposito

In casa Lazio è ancora tutta una incognita in tema calciomercato. Tutto è fermo al momento a causa dei soliti problemi che bloccano le entrate. L'unica cosa sicura che c'è una lista di giocatori fatta da Maurizio Sarri, nel mezzo il direttore sportivo Angelo Fabiani, chiamato a curare le trattative e infinite il presidente Claudio Lotito che dovrà decidere su quali profili affondare.

Uno dei primissimi nomi che era entrato in orbita biancoceleste era Pio Esposito. Un profilo che rimbalzava dalle parti di Formello quando il campionato di serie B doveva ancora giungere al termine. L'attaccante di proprietà dell'Inter infatti si è messo in mostra a suon di gol con la maglia dello Spezia.

Esposito e il ritorno all'Inter

La giovane punta classe 2005 ha giocato, con lo Spezia, 39 partite mettendo a segno ben 19 reti e fornendo 3 assist. Numeri importanti che hanno attirato le attenzioni di tanti club tra cui la Lazio.

Pio Esposito ha fatto ritorno all'Inter ed è stato subito chiamato per partecipare al Mondiale per Club con la maglia nerazzurra. Il centravanti è riuscito a disputare anche una buona dose di minuti mettendosi in mostra con carattere e rendendosi pericoloso sotto porta. Da quanto riporta La Gazzetta dello Sport, probabilmente l'allenatore dell'Inter Chivu stanotte punterà su di lui nel match contro gli argentini del River Plate. Un segnale importante che manda la società milanese, sia alle interessate che al giocatore. Sarà missione ardua strappare Esposito all'Inter.

La richiesta dell'Inter per Esposito

Fino a poche settimane fa i nerazzurri erano intenzionati a cedere il giovane attaccante per una cifra importante che probabilmente adesso è anche salita dopo che Esposito ha mostrato una certa maturità e qualità anche giocando tra i campionato dell'Inter.

Dalle notizie emerse la valutazione che la società nerazzurra faceva di Pio Esposito era di circa 20-25 milioni di euro. Adesso le cose potrebbero esser cambiate considerando anche che l'Inter ha perso anche Arnautovic, Correa e Taremi non è più un profilo così giovane ed affidabile su cui puntare. Questo potrebbe poter aver attivato un domino che renderà ancor più difficile il trasferimento di Esposito lontano da Milano.