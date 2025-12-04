Mandas in conferenza: "Importantissimo giocare titolare. Sul futuro..."

Al termine della sfida contro il Milan di Max Allegri il portiere biancoceleste, Mandas, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa nella sala stampa dell'Olimpico di Roma.

Sono sempre pronto per aiutare la squadra. Oggi è stata una bella partita, è stato importante per me giocare titolare oggi.

Questo gruppo in questa stagione è bello, c’è molta fiducia ed è la nostra forza. Per noi questo è importante e ci da la forza per andare avanti.

Siamo più compatti anche nelle uscite, siamo più pronti perché vediamo nei video cosa sbagliamo però anche sabato abbiamo fatto una bella partita.

Futuro? Non ho parlato ancora con la società, io sono molto concentrato in allenamento e aspetto il mio momento, solo così posso migliorare. Non voglio creare problemi in questo bel clima, è importante per me giocare e aiutare la squadra.