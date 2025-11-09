Inter-Lazio, Di Marco: "Stavamo subendo qualcosa ma quel gol ha spezzato la partita"
I nerazzurri Di Marco e Bonny hanno rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn al termine dell'incontro Inter-Lazio, terminato con la vittoria della formazione del mister Cristian Chivu.
Le dichiarazioni di Di Marco a Dazn
La gara dell'Inter contro la Lazio
Sapevamo che era un momento della gara importante. Stavamo subendo qualcosa e quel gol ha spezzato la partita. L’importante era vincere visti i risultati di oggi.
Su Bonny
Bonny è un ragazzo che si impegna davvero tanto. È arrivato tranquillo in punta di piedi, ma sa di poter crescere ancora tanto. Oggi siamo primi in classifica ma conta poco adesso perché il campionato è ancora lungo.
Le dichiarazioni di Bonny a Dazn
Su Di Marco
Quando vedo Dimash andare di là so di essere pronto nell’area, perché trova sempre degli assist e dei cross top.
Il derby di Milano
È una gara importante, ma qua tutte lo sono. Giochiamo ogni partita con la stessa voglia.