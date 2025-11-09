Inter-Lazio, Di Marco: "Stavamo subendo qualcosa ma quel gol ha spezzato la partita"

I nerazzurri Di Marco e Bonny hanno rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn al termine dell'incontro Inter-Lazio, terminato con la vittoria della formazione del mister Cristian Chivu.

Sapevamo che era un momento della gara importante. Stavamo subendo qualcosa e quel gol ha spezzato la partita. L’importante era vincere visti i risultati di oggi.