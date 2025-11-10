Conferenza Cataldi: "Non possiamo accontentarci di una stagione anonima"

Un inizio sprint quello dei nerazzurri guidati da Chivu, che già al 2' ha aperto le marcature a San Siro con Lautaro Martinez contro una Lazio estremamente soggiogata dalla fisicità e dalla velocità di un Inter già reduce da un impegno infrasettimanale di Champions League contro il Kairat. Una prima frazione di tempo in cui i biancocelesti hanno faticato ad uscire dalla propria metà campo e a costruire occasioni goal.

Rendimento confermato anche nella ripresa, in cui la squadra di Sarri ha ingenuamente concesso la rete del 2-0 di Bonny per un errore di Cataldi, che i nerazzurri hanno saputo sfruttare adeguatamente. Solo al termine del secondo tempo la sconfitta si fa meno amara grazie al cambio di atteggiamento dei laziali, a un passo dal 2-1 grazie al tiro di Gila, che per un pelo non entra nella porta avversaria.

Al termine del match Danilo Cataldi è intervenuto in conferenza stampa per commentare la prestazione della Lazio e alcuni episodi della sfida.

Siamo stati bravi e ordinati, ma dobbiamo fare qualcosa di più per riprendere le partite e questo è il rammarico. Siamo di fronte alla squadra più forte del campionato per me. Partita che ci insegna tanto e che ci farà lavorare.

Attacco? Questa è la fase in cui dobbiamo crescere di più, come il tenere più tempo palla. Sarà lo step da fare. A livello difensivo siamo ordinati. Dobbiamo crescere sul possesso palla. Rispetto allo scorso anno siamo una squadra differente: meno palleggio più strappo.