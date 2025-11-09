Inter-Lazio, Pellegrini: "Obiettivo? É superiore rispetto a quello che mostra la classifica"

Luca Pellegrini ha rilasciato delle dichiarazioni in Mixed Zone al termine della sfida della Lazio allo stadio di San Siro contro l'Inter, partita terminata con la sconfitta della rosa biancoceleste per 2-0.

Sicuramente non ci ha aiutato. Sappiamo tutti quant'è forte l'Inter, stiamo parlando di una delle migliori in Europa. Prendere il gol a tre minuti dal calcio d'inizio non ci ha aiutato. Guardando il lato positivo, siamo rimasti in partita per tanto tempo, credo fino alla fine. Abbiamo avuto delle occasioni nel finale. Questa prestazione non basta, è ovvio. Ci dobbiamo ricordare che c'era l'Inter davanti, voglio guardare con positività al futuro.

Sicuramente è una chiave di lettura importante. Quando hai occasioni e fai gol, diventa tutto più facile. Secondo me l'Inter ha meritato, non solo per le occasioni da gol ma per come ha giocato. Noi abbiamo fatto la nostra partita, siamo stati sfortunati nel finale. Con un pizzico di fortuna in più, adesso staremmo parlare magari di un altro risultato. Dobbiamo migliorare un po', soprattutto dal punto di vista delle occasioni da creare.