Pisa-Milan 1-2, l'eterno Modric fa esultare Allegri

E' il match tra Pisa e Milan ad aprire la 25sima giornata del campionato di serie A. Due squadre affamate di punti, Da una parte i toscani che con il cambio allenatore cercano disperatamente di fare punti per risalire da una complicata zona retrocessione. Dall'altra invece gli uomini di Max Allegri che cercano di rimanere in scia per la lotta allo scudetto. I rossoneri vincono per 2-1 grazie al gol di Modric al minuto 85. Prima i gol di Loftus Cheek e Loyola invece per il Pisa.

La partita

Primo tempo che vede un calcio veloce e basato molto sulla corsa. I rossoneri dimostrano subito un altro tipo di concretezza quando si tratta di concretizzare le tante manovre d'attacco create. Il risultato per cambiare richiede 39 minuti quando il cross preciso di Athekame va a trovare lo stacco di testa, poderoso, di Loftus Cheek. Nulla può Nicolas Andrade, 1-0 per il Milan e primo tempo che si chiude così.

La ripresa vede i rossoneri rientrare con il desiderio di chiuderla. Lo spirito del Pisa è grintoso ma la qualità fa la differenza. Prima arriva il gol annullato a Rabiot per un tocco di mano di Fullkrug precedente. Continua la spinta rossonera e Pavlovic si conquista un rigore grazie ad una discesa palla al piede. Dagli undici metri si presenta Fullkrug che sbaglia clamorosamente angolando troppo il tiro al punto di mandarla fuori. Un episodio che rappresenta una scossa ed una iniezione di coraggio per il Pisa che rinasce dopo il penalty sbagliato dagli avversari. Le manovre offensive create sulla fascia si trasformano in gol al minuto 71 grazie a Loyola che spiazza con freddezza Maignan. C'è un furia allo stadio Arena Garibaldi e non è in campo, Max Allegri lancia urla verso i suoi e prova con delle sostituzioni a tornare in vantaggio. Il gol arriva e ci pensa un uomo di esperienza, un fuoriclasse, Luka Modric sfodera una giocata incredibile fatta da velocità e precisione nel tiro. I rossoneri tornano in vantaggio al minuto 85. I rossoneri controllano e portano a casa la vittoria. Nota negativa l'espulsione di Rabiot nel finale.

Le rispettive classifiche

Sofferenza per il Milan di Allegri che esce però dallo stadio Arena Garibaldi con il sorriso. Tre punti d'oro in una trasferta che si è rivelata ardua. Adesso i punti in classifica dopo 24 partite è di 53 punti, la distanza dalla vetta, rappresentata dall'Inter, è di di 5 punti.

Male il Pisa ma solo per quanto riguarda risultato e punti raccolti, zero stasera. La prestazione resta, è importante e l'arrivo del nuovo allenatore sta portando frutti notevoli in squadra. I punti sono 15 e la posizione in classifica è l'ultima. Forse il rimpianto di non aver cambiato tecnico prima perchè questa squadra sta dimostrando di avere le carte per lottare in modo più avvincente per non retrocedere.