Pellegrini saluta Patric: "Lottare fianco a fianco è stato bellissimo"
Dopo 11 anni in biancoceleste, Patric ha ufficialmente lasciato la Lazio. Il difensore spagnolo, con il contratto in scadenza nel 2027 con il club capitolino, ha scelto gli Emirati Arabi come nuova destinazione per la sua carriera.
Patric si trasferisce all’Al-Ittifaq a titolo definitivo e la Lazio non incasserà alcun indennizzo per la sua cessione, risparmiando solo sul costo dello stipendio di circa 3 milioni di euro.
Un addio doloroso per il popolo laziale, da sempre legato all'ex Barcellona, divenuto anno dopo anno un vero e proprio senatore all'interno dello spogliatoio. Tra i messaggi d'addio arrivati in queste ore c'è anche quello del compagno Luca Pellegrini, che ha voluto condividere sui propri social una storia Instagram per salutare “Gaba”.
Il messaggio social
Tu auguro il meglio amico mio! Lottare fianco a fianco è stato bellissimo!