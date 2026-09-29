Rodriquez (Il Foglio): "Dire che Lotito è isolato nel partito è una presa in giro…"

Giovanni Rodriquez, giornalista de Il Foglio, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per analizzare le ultime notizie riguardo a Claudio Lotito.

Ci sono due piani che spesso si sovrappongono, Lotito presidente della Lazio e politico/imprenditore. Lotito in Calabria non è solo politico e presidente della Lazio ma anche imprenditore e presidente della Reggina che ha portato investimenti in quel territorio. La vittoria di Roscioli è di Occhiuto e Cannizzaro perché Roscioli era un personaggio non noto e assolutamente sconosciuto nel collegio della città metropolitana di Reggio Calabria. Sono riusciti da una parte a scalare le gerarchie interne a FI e hanno fatto un favore alla famiglia Berlusconi, Roscioli è uno degli avvocati della famiglia Berlusconi una cerniera tra la famiglia Berlusconi e il mondo politico. Roscioli verrà incaricato molto probabilmente per le prossime elezioni politiche, non vuol dire che sarà lui a decidere, ma se Occhiuto e Cannizzaro dicessero: “Lotito per noi deve stare in questa lista”, sia per il peso politico sia per il fatto che Roscioli se è alla camera lo deve a loro, è evidente che sarà molto complicato dire: “no Lotito non ce lo metto”. Il video della vittoria di ieri, parla da solo. Lotito che festeggia con Occhiuto e c’era anche Stefania Craxi messa come capogruppo al senato dalla famiglia Berlusconi. Sono tutte persone che hanno come referente Marina Berlusconi e Lotito era dentro quella cerchia di persone. Quando sento dire che Lotito è isolato e non conta niente, è una presa in giro per le persone, non è automatico che Lotito entrerà nelle liste. Dire Lotito isolato è essere staccati dalla realtà.