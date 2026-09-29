Rodriquez (Il Foglio): "Dire che Lotito è isolato nel partito è una presa in giro…"
Giovanni Rodriquez, giornalista de Il Foglio, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per analizzare le ultime notizie riguardo a Claudio Lotito
Giovanni Rodriquez, giornalista de Il Foglio, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per analizzare le ultime notizie riguardo a Claudio Lotito.
Le parole di Giovanni Rodriquez a Radio Laziale
Ci sono due piani che spesso si sovrappongono, Lotito presidente della Lazio e politico/imprenditore. Lotito in Calabria non è solo politico e presidente della Lazio ma anche imprenditore e presidente della Reggina che ha portato investimenti in quel territorio. La vittoria di Roscioli è di Occhiuto e Cannizzaro perché Roscioli era un personaggio non noto e assolutamente sconosciuto nel collegio della città metropolitana di Reggio Calabria. Sono riusciti da una parte a scalare le gerarchie interne a FI e hanno fatto un favore alla famiglia Berlusconi, Roscioli è uno degli avvocati della famiglia Berlusconi una cerniera tra la famiglia Berlusconi e il mondo politico. Roscioli verrà incaricato molto probabilmente per le prossime elezioni politiche, non vuol dire che sarà lui a decidere, ma se Occhiuto e Cannizzaro dicessero: “Lotito per noi deve stare in questa lista”, sia per il peso politico sia per il fatto che Roscioli se è alla camera lo deve a loro, è evidente che sarà molto complicato dire: “no Lotito non ce lo metto”. Il video della vittoria di ieri, parla da solo. Lotito che festeggia con Occhiuto e c’era anche Stefania Craxi messa come capogruppo al senato dalla famiglia Berlusconi. Sono tutte persone che hanno come referente Marina Berlusconi e Lotito era dentro quella cerchia di persone. Quando sento dire che Lotito è isolato e non conta niente, è una presa in giro per le persone, non è automatico che Lotito entrerà nelle liste. Dire Lotito isolato è essere staccati dalla realtà.
Occhiuto
Domani Occhiuto inizierà il suo tour in giro per l’Italia per presentare il suo libro, così lui prova ad accreditarsi come possibile segretario di FI, non p una partita che ha preso il via con la benedizione della famiglia Berlusconi, lui scrive un libro, lo presenta e vede le reazioni, questo sarà interessante, perché così come Lotito è andato a baciare la pantofola di Occhiuto facendosi blindare in quella cerchia, sarà interessante vedere domani chi ci sarà domani alla presentazione.
L’interesse della famiglia Berlusconi in questo preciso momento va molto a fiammate, ci sono momenti in cui sembrano che vogliano intervenire in maniera diretta, poi si sono inabissati di nuovo disinteressandosi del partito lasciando a Tajani le redini.
Forza Italia non si è mai caratterizzata negli anni per una grande capacità di innovazione, le facce dal ’94 sono sempre le stesse,
Cannizzaro ha detto che in Calabria ci saranno solo calabresi, è una botta per Lotito?
Al di là delle dichiarazioni della politica, Lotito fondamentalmente sono tre anni l’anno prossimo che in quanto politico e imprenditore ha una presenza radicata in Calabria e può tranquillamente essere venduto come all’interno del territorio.