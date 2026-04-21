Coppa Italia, Atalanta e Lazio vale la finale. Nerazzurri favoriti in quota (1,76), Palladino punta sul ritorno al gol di Scamacca (2,50)

ROMA - Si giocano un posto in finale. E probabilmente anche la possibilità di tener vivo il sogno europeo per la prossima stagione. Atalanta e Lazio si sfidano a Bergamo nella semifinale di ritorno di Coppa Italia dopo il pari dell’Olimpico. Per i bookie nerazzurri favoriti e imbattuti nei tre precedenti stagionali: come riporta Agipronews, l’1 si gioca a 1,76 su 888sport, mentre pareggio e affermazione dei biancocelesti sono in lavagna nell’ordine a 3,85 e 4,50. Le ultime cinque sfide giocate dalla squadra di Sarri sono tutte terminate con meno di tre reti complessive, come tre delle ultime quattro con in campo la squadra di Palladino: tra Under e Over, in questa semifinale di ritorno, i bookie vedono comunque perfetto equilibrio ed entrambi gli esiti si giocano a 1,85 su Better. Gli ultimi due successi biancocelesti sono arrivati con il punteggio di 2-0: questo esito vale addirittura 27. L'1-1, che significherebbe supplementari, è il risultato esatto in pole per gli esperti: è in lavagna a 6,50. Un 2-0 per la Dea, come nella vittoria in campionato a Roma, è fissato a 8,00.

MARCATORI Sarri potrebbe riaffidare le chiavi dell'attacco della Lazio a Daniel Maldini, rimasto fuori nelle ultime due partite a causa di un infortunio: il gol dell'ex è fissato a 4,50, mentre il capitano Zaccagni a segno vale 5 volte la posta puntata. Nell'ultimo mese e mezzo, Scamacca ha segnato solo due reti (entrambe contro l'Udinese): l'attaccante azzurro ha smaltito l'infortunio ed è pronto a guidare l'attacco dell'Atalanta, il suo gol è in lavagna a 2,50 mentre l'alternativa nel ruolo di centravanti Krstovic è vista a 2,25.