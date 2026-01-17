Schira: "Per Giovane ci sono stati molti contatti con l'agente. Cancellieri-Brentford?..."

Nicolò Schira, esperto di mercato, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per esprimersi riguardo la trattativa per Giovane, attaccante dell'Hellas Verona, e sugli altri movimenti di mercato nel mondo Lazio.

Le dichiarazioni di Nicolò Schira a Radiosei

La Lazio su Giovane

Il giocatore piace perché ha caratteristiche che piaccaono anche a Lotito. Penso alla capacità di Sarri per fare crescere un talento e farlo esplodere. Alla Lazio piace, lo aveva seguito nei mesi scorsi. Giovane sembrava destinato all’Atalanta, poi hanno puntato su raspadori. Piace all'Inter, lo stesso Moncada del MIlan lo segue. Ha potenzialità da big, ha grandi colpi. Giovane non è Rayan, è un grande talento. So che la Lazio ha avuti molti contatti diretti con il suo agente Beppe Riso.

Il Bournemouth

Tra Pinto e Fabiani bisogna capire chi ha copiato il database di chi. Gli inglesi oltre a Toth, sono in chiusura su Rayan e sono interessati anche a Fabbian. I due club hanno filosofie simili, puntando sugli Under 23.

Il mrrcato