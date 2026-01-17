Schira: "Per Giovane ci sono stati molti contatti con l'agente. Cancellieri-Brentford?..."
Nicolò Schira, esperto di mercato, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per esprimersi riguardo la trattativa per Giovane, attaccante dell'Hellas Verona, e sugli altri movimenti di mercato nel mondo Lazio.
Le dichiarazioni di Nicolò Schira a Radiosei
La Lazio su Giovane
Il giocatore piace perché ha caratteristiche che piaccaono anche a Lotito. Penso alla capacità di Sarri per fare crescere un talento e farlo esplodere. Alla Lazio piace, lo aveva seguito nei mesi scorsi. Giovane sembrava destinato all’Atalanta, poi hanno puntato su raspadori. Piace all'Inter, lo stesso Moncada del MIlan lo segue. Ha potenzialità da big, ha grandi colpi. Giovane non è Rayan, è un grande talento. So che la Lazio ha avuti molti contatti diretti con il suo agente Beppe Riso.
Il Bournemouth
Tra Pinto e Fabiani bisogna capire chi ha copiato il database di chi. Gli inglesi oltre a Toth, sono in chiusura su Rayan e sono interessati anche a Fabbian. I due club hanno filosofie simili, puntando sugli Under 23.
Il mrrcato
Il mercato è lungo. Su Belahyane ci sono Cremonese, Torino e Nizza. Credo che prendendo un altro centrocampista, cosa che mi aspetto, alla fine il marocchino possa partire. Su Cancellieri non si è trovata l’intesa col Brentford, distanza di pochi milioni. Inoltre anche l’accordo società inglese-giocatore non era pieno. Cancellieri non era così convinto. Certo, l’ex Verona può diventare un problema perché ha un contratto in scadenza nel 2027 e senza rinnovo la Lazio a giugno 2026 si troverebbe in una posizione più debole.