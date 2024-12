Lazio, Noslin è blindato: maxi clausola sul suo contratto

Un forziere di talenti custoditi con cura

La Lazio ha costruito un autentico tesoro, composto da giocatori valorizzati o rilanciati grazie al lavoro di mister Baroni. Per proteggerli da assalti di mercato, la società ha imposto clausole rescissorie elevate, blindando i suoi gioielli. Tra questi spiccano Guendouzi e Rovella, colonne portanti del centrocampo, e Noslin, la nuova stella dell’attacco. Anche Dia, un jolly prezioso, e Tchaouna, ancora in fase di maturazione, fanno parte di questa strategia.

Gli acquisti sono stati effettuati con contratti che prevedevano prezzi fissati in anticipo, spesso superiori alla valutazione iniziale. Questo approccio, voluto da Lotito e Fabiani, riflette una scommessa sul potenziale dei giocatori sottovalutati, certi che il loro valore sarebbe cresciuto nel tempo. Le clausole garantiscono non solo la permanenza dei talenti, ma anche un ricavo significativo in caso di cessione futura.

IPA

Noslin e Dia: talenti in ascesa

Noslin e Dia, tra i nomi più costosi del mercato estivo, come riportato Il Corriere dello Sport, sono stati protetti con clausole importanti. L’olandese Noslin, arrivato per una cifra compresa tra 15 e 18 milioni in base ai bonus, vanta la clausola più alta: 70 milioni. La sua recente prestazione contro il Napoli, con una tripletta e un assist straordinario, ha confermato le sue doti da attaccante di razza.

Dia, invece, è stato acquistato per 11,3 milioni (pagamento previsto dal 2026) e ha una clausola di 50 milioni. Dopo un periodo complicato a Salerno, sta dimostrando di essere un elemento affidabile e di qualità per i biancocelesti.