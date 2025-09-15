Gregucci: “Lazio squadra piatta, responsabilità collettive”

La Lazio incassa un altro stop stagionale. Dopo la sconfitta subita a Como, la squadra biancoceleste è caduta nuovamente, questa volta al Mapei Stadium contro il Sassuolo, che si è imposto di misura grazie alla rete di Fadera. Un ko particolarmente pesante a soli sette giorni dal derby capitolino.

Sulla situazione attuale della Lazio è intervenuto Angelo Gregucci. Ai microfoni di Radiosei, l’ex allenatore ha espresso il proprio punto di vista sul momento delicato vissuto dalla formazione di Sarri.

La sconfitta della Lazio di ieri contro il Sassuolo non è colpa del mercato. Le responsabilità sono collettive. Ieri è arrivata una sconfitta contro una squadra che si impegnata ma senza spauracchi particolari da affrontare. Sarà una squadra che lotterà per non retrocedere. Quello che mi preoccupa è che ho visto anche dell’impegno, ma non ho visto contenuti tecnico-tattici che devono esserci in serie A. Non è possibile che il livello sia questo".