Gregucci: “Lazio squadra piatta, responsabilità collettive”
Dopo il ko di Como, i biancocelesti cadono anche contro il Sassuolo: decisivo il gol di Fadera a pochi giorni dal derby
Il match del Mapei Stadium
La Lazio incassa un altro stop stagionale. Dopo la sconfitta subita a Como, la squadra biancoceleste è caduta nuovamente, questa volta al Mapei Stadium contro il Sassuolo, che si è imposto di misura grazie alla rete di Fadera. Un ko particolarmente pesante a soli sette giorni dal derby capitolino.
Sulla situazione attuale della Lazio è intervenuto Angelo Gregucci. Ai microfoni di Radiosei, l’ex allenatore ha espresso il proprio punto di vista sul momento delicato vissuto dalla formazione di Sarri.
Queste le sue parole:
La sconfitta della Lazio di ieri contro il Sassuolo non è colpa del mercato. Le responsabilità sono collettive. Ieri è arrivata una sconfitta contro una squadra che si impegnata ma senza spauracchi particolari da affrontare. Sarà una squadra che lotterà per non retrocedere. Quello che mi preoccupa è che ho visto anche dell’impegno, ma non ho visto contenuti tecnico-tattici che devono esserci in serie A. Non è possibile che il livello sia questo".
Vedo anche una squadra appiattita, che fa difficoltà a portare una pressione alla costruzione dell’avversario efficace. Ho visto un gol subito in modo troppo passivo da un piazzato. Troppo facile così, faccio fatica a capire. La Lazio non può essere così poco. C’è un po’ di appiattimento e anche la sensazione che qualcuno ci faccia un favore a giocare a calcio. Mi preoccupa che tutto questo ci porterà anche al derby".