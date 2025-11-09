Inter-Lazio, Fabiani nel pre: “Inizio di campionato difficile, ma Sarri è un fuoriclasse”

Stasera si affronteranno Lazio e Inter in una partita importantissima. I biancocelesti hanno voglia di dare continuità all’ottima prestazione fatta contro il Cagliari, risalendo in classifica; anche l’Inter, squadra che vuole rimanere competitiva su tutti i fronti, cercherà i tre punti per continuare l’ottimo avvio di campionato dimostrato e agganciare il primo posto. La posta in palio è altissima, così come la motivazione sotto il cielo di San Siro e agli innumerevoli spettatori del match. Nel pre partita, ai microfoni di Dazn, è intervenuto il ds della della Lazio Angelo Fabiani.

Le parole di Fabiani

Su Sarri

Maurizio è un fuoriclasse in campo e fuori. E' giusto che non crei aspettative per non caricare eccessivamente i ragazzi. Quello che ha detto ci sta tutto, va bene così.

Sul momento della squadra

Oggettivamente c'è stato un avvio molto difficile a seguito degli infortuni. Sarri non ha mai lavorato con tutti gli effettivi, ma c'è stata tanta forza, tanto gruppo. I ragazzi sono usciti da un periodo particolare: la squadra ha fatto male solo a Como; nel derby e contro il Sassuolo non doveva esserci sconfitta.