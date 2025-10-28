Rocchi ad Open VAR: "Contro la Lazio c'era rigore per la Juventus. Al VAR ho detto…"

Ha fatto molto discutere la direzione di gara dell'arbitro Colombo in Lazio-Juventus con due episodi su tutti che hanno fatto molto discutere. Il primo è l'episodio del mancato secondo giallo a McKennie, mentre il secondo è il rigore non assegnato alla Juventus dopo il contatto Gila-Conceicao.

Durante Open VAR è intervenuto il designatore Rocchi per fare chiarezza sull'episodio tra Gila e Conceicao. Durante la trasmissione hanno sottolineato come, invece, l'episodio di McKennie non sia analizzabile in quella trasmissione poiché non è materia VAR ma un episodio solamente in mano all'arbitro.

Il dialogo del VAR subito dopo il contatto Gila-Conceicao

Arbitro: “No no”

Sala VAR: “Fammi vedere questa azione su Conceicao e vedi pure dopo che quello va a provocarlo”

Sala VAR dopo aver visto le immagini: “Niente. Check completato”

Le parole di Rocchi ad Open VAR