Torino-Lazio, i convocati di Sarri: out Maldini, Gila e Basic, ma rientra un biancoceleste

Si avvicina l'esordio di Roberto D'Aversa sulla panchina del Torino dopo l'esonero di Marco Baroni. Domani alle ore 18:00 il Toro ospiterà la Lazio per il 27° turno di Serie A in un clima pesante di contestazione da entrambe le tifoserie, impegnate in ferventi proteste con le rispettive società. I due popoli infatti hanno scelto la stessa linea di contestazione: lasciare lo stadio vuoto. Domani anche lo Stadio Olimpico Grande Torino sarà deserto, dato anche il divieto di trasferta ai tifosi laziali.

I convocati di Sarri

Portieri: Furlanetto, Motta, Provedel;

Difensori: Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;

Centrocampisti: Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Farcomeni, Przyborek, Taylor;

Attaccanti: Cancellieri, Dia, Isaksen, Noslin, Ratkov, Zaccagni.

Maldini out

A Gila, Pedro, Hysaj, Basic e Rovella si aggiunge alla lista delle assenze anche Daniel Maldini: l'attaccante biancoceleste non è partito con la squadra per Torino a causa di un problema alla caviglia, che costringe il tecnico a dover fare a meno del suo centravanti. La speranza è che il numero 27 possa rientrare a disposizione nella semifinale d'andata di Coppa Italia contro l'Atalanta, in programma mercoledì 4 marzo alle ore 21:00.

Rientra Lazzari

Allo stesso tempo, però, Sarri potrà contare sul rientro di Manuel Lazzari, fermo dalla sfida dalla sfida contro la Juventus. L'esterno biancoceleste è pronto a tornare a disposizione, offrendo nuove soluzioni sulle corsie laterali.