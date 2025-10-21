Le parate più bella di questa giornata di Serie A: tra i portieri spicca Provedel

La settima giornata del Campionato di Serie A è stata ricca di parate degne di nota. Per ricordare e non tralasciare questo dettaglio, la Lega Serie A ha postato sui propri canali social i portieri che hanno impedito il gol nel migliore dei modi. Tra loro, spicca la parata di Provedel sul tiro di Lookman, durante il match di domenica pomeriggio, Atalanta-Lazio.

Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball

La prestazione di Ivan Provedel contro l'Atalanta

Come si è potuto notare, in questa settimana giornata di Campionato, tra gli 11 biancocelesti titolari a spiccare maggiormente è stato Ivan Provedel, che ha compiuto ottime parate, riuscendo a salvare il risultato più di una volta.

Tra le varie occasioni avute dall'Atalanta per andare in vantaggio, quella più clamorosa riguarda il tiro di Lookman (al 70'), parato da Provedel con un riflesso eccezionale.

Il post Instagram