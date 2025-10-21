Lazio Women ancora multata: c'è nuovamente di mezzo l'acqua calda

La Lazio Women domenica ha ospitato la Juventus a Formello per la gara di Serie A. La gara è terminata 0-1 in favore delle ospiti, tuttavia è ancora il comunicato del giudice sportivo a prendersi la scena e aumentare le polemiche legate all'acqua calda a Formello che già avevano fatto discutere e sorridere amaramente 7 giorni fa. È scattata infatti una nuova multa ai danni della Lazio.

Lazio Women ancora multata

Come riportato dal giudice sportivo la Lazio è stata multata di 500€ per aver permesso ad un soggetto esterno non presente nella distinta di entrare nello spogliatoio della terna arbitrale per verificare l'erogazione dell'acqua calda. La terna arbitrale ha inoltre messo a referto: “una critica di carattere generico, con toni irriguardosi e contenente espressione offensiva, non dirette né alla persona né all’operato del Direttore di gara o dei componenti la quaterna arbitrale. Considerato i toni adoperati non risultavano alterati né minacciosi."

Il comunicato del giudice sportivo