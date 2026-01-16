Ratkov in conferenza: “Ecco cosa mi ha detto Milinkovic. Sul mancato assist di Cancellieri..."

La Lazio ha inaugurato il mercato invernale di gennaio con l’acquisto di nuovo centravanti: Petar Ratkov. Classe 2003, il giovane attaccante di origini serbe è stato prelevato dal Salisburgo. Un investimento in prospettiva, data l’età anagrafica del giocatore, ma che andrà anche a puntellare il reparto reduce dalla cessione del Taty Castellanos.

Come nel caso di Taylor, anche il nuovo numero 20 biancoceleste ha già esordito in occasione della sfida contro il Verona.

Sono molto felice di essere qui. Sono approdato in uno dei più grandi club in Italia e in Europa. Mi trovo molto bene con tutti, anche con i giocatori. Mi sento pronto, ero uno dei più grandi nel club di prima, mi sento pronto ad accettare la sfida.

Tutti i giocatori conosciuti sono di alto livello, contento di giocare per loro. Proverà a fare quello che mi chiederà Sarri.

Sono alto, ma gioco bene anche a livello tecnico. Posso essere determinante anche sugli assist e sulla finalizzazioni, potete aspettarvi tanto da te. Io do tutto per dare le massime prestazioni che posso fornire.

Giocatore preferito? Un riferimento è stato Lewandowski, mi ha migliorato. L'importante per me è arrivare in Europa, un obiettivo per tutti non per me stesso.

Il mancato assist di Cancellieri? Lui aveva fatto il primo tocco, poi rischiavo il fuorigioco e va bene così. Con il Como mi sento pronto ad essere titolare.

Il primo approccio mi sono divertito non solo perché abbiamo vinto, sensazioni positive. Sono molto contento si esordire in uno stadio cosi bello, con tifosi incredibili. Ieri ho fatto il primo giro allo Stadio Olimpico.

Venite da Immobile che è una leggenda. Sono sfide che ho dentro la testa, ho voglia di segnare e far vedere chi sono davvero.

Se trovi similitudini con il gioco del Salisburgo e le richieste di Sarri? Non ci vorrà molto tempo. Con il mio ex club si faceva un gioco simile che si fa qui.

Quanto ci è voluto per venire alla Lazio? Non ci ho pensato molto. Ho sentito Milinkovic che mi ha detto che era il migliore club che cu fosse in Italia.

Sono un attaccante che sa fare tante cose diverse, tra cui anche il tiro da fuori. Ora sto conoscendo il mister e mi aspetto tante cose.

Un attaccante in Italia che mi piace? Chi guardaci era Lewandowski, e in Italia non lo ho guardati molti.