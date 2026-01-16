Trasferte a Torino senza tifo organizzato
I gruppi della Lazio annunciano lo stop
Doppio impegno in Piemonte
Tra febbraio e marzo la Lazio sarà impegnata in due trasferte a Torino. L’8 febbraio è in programma la sfida contro la Juventus all’Allianz Stadium, mentre il 1° marzo i biancocelesti affronteranno il Torino in campionato. Due appuntamenti ravvicinati e delicati, che però si disputeranno senza il supporto del tifo organizzato laziale.
La decisione dei gruppi
Come riportato dal Corriere dello Sport, i gruppi organizzati hanno già comunicato che non seguiranno la squadra in entrambe le trasferte piemontesi. La scelta è legata alle criticità e alle difficoltà riscontrate negli anni passati nei rapporti con il servizio di sicurezza degli stadi, una situazione che ha portato alla decisione di disertare i due appuntamenti lontano dall’Olimpico.
Do seguito il comunicato:
Come ormai consuetudine, i gruppi del tifo organizzato della Lazio comunicano la decisione di non partecipare a entrambe le trasferte di Torino.