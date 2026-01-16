Trasferte a Torino senza tifo organizzato

Doppio impegno in Piemonte

Tra febbraio e marzo la Lazio sarà impegnata in due trasferte a Torino. L’8 febbraio è in programma la sfida contro la Juventus all’Allianz Stadium, mentre il 1° marzo i biancocelesti affronteranno il Torino in campionato. Due appuntamenti ravvicinati e delicati, che però si disputeranno senza il supporto del tifo organizzato laziale.

La decisione dei gruppi

Come riportato dal Corriere dello Sport, i gruppi organizzati hanno già comunicato che non seguiranno la squadra in entrambe le trasferte piemontesi. La scelta è legata alle criticità e alle difficoltà riscontrate negli anni passati nei rapporti con il servizio di sicurezza degli stadi, una situazione che ha portato alla decisione di disertare i due appuntamenti lontano dall’Olimpico.

Do seguito il comunicato: