Due obiettivi della Lazio verso il Torino di Baroni

Ormai non sono più voci o notizie da giornale tutte da accertare, il calciomercato della Lazio è attualmente immobile. La società biancoceleste deve far quadrare diversi parametri e non solo il famoso indice di liquidità. Situazione quindi delicata ma non così drammatica come descritto da tanti. A sottolineare ciò è stato anche il confronto andato in scena quest'oggi tra Maurizio Sarri e Claudio Lotito. Allenatore e presidente hanno fatto un punto della situazione e chiarito ogni aspetto qualora fosse necessario; adesso c'è solo da rimboccarsi le maniche, trovare una soluzione e costruire la nuova Lazio incentrata sul sarrismo.

E' risaputo che l'allenatore toscano ha portato a direttore sportivo e presidente un elenco di giocatori adatti al suo gioco e sarà fondamentale il parere di Sarri per ogni movimento in entrata ed in uscita dalle parti di Formello. Tra i tanti nomi fatti in questi giorni si parlava anche di un doppio interesse in casa Empoli. Oltre allo sfumato Jacopo Fazzini, finito alla Fiorentina, alla Lazio piaceva anche Ardian Ismajli e Tino Anjorin. Il primo in scadenza e da prendere a parametro zero mentre il secondo ha dimostrato di essere un ottimo regista. Entrambi sembrano avere lo stesso destino, ovvero il trasferimento a Torino, alla corte di Marco Baroni. A riportarlo è stato Gianluca Di Marzio tramite la trasmissione Sky Calciomercato-l'originale.

Obiettivi biancocelesti che diventano granata

In realtà non possiamo parlare di obiettivi concreti i nomi di Anjorin e Ismajli. Di profili ne son stati citati tanti e probabilmente centrocampista e difensore erano stati sondati in caso di addio di uno dei due registi: Rovella cercato dell'Inter e Belahyane sondato dal Como. Poi la situazione difensore centrale ha spinto a dei timidi sondaggi e Ismajli poteva essere una occasione, essendo un parametro zero e venendo da un ottimo campionato disputato.

Oltre loro il testa a testa di mercato tra Lazio e Torino è andato in scena anche a gennaio di quest'anno. Nella sessione invernale del 2025 infatti tutti ricordano la famosa telenovola per Cesare Casadei. Un incredibile tira e molla che vedeva il giovane centrocampista un giorno vicino alla Lazio e il giorno dorme ai granata. Alla fine ad averla vinta è stata la società di Cairo con i biancocelesti che hanno mollato il colpo dopo un gioco al rialzo non gradito alla dirigenza capitolina.

I numeri di Anjorin e Ismajli

Il difensore centrale albanese è valutato dal sito Transfermarkt circa 6 milioni di euro. Nell'ultima stagione ha brillato raggiungendo una certa maturità, quest'anno spegnerà 29 candeline e con i suoi 187 centimetri abbina fisicità e discreta velocità.

A centrocampo il nome del giovane Tino Anjorin rappresenta la priorità in casa Torino. I granata devo rimpiazzare Samuele Ricci, ormai promesso sposo del Milan. I due club sembrano esser vicinissimi a chiudere questa trattativa. Il centrocampista classe 2001 è esploso quest'anno a suon di partite grintose condite da una grande tecnica.