Bastoni e Correa nel box di Sinner agli Internazionali

Non solo appassionati di calcio, ma anche di grande tennis: Alessandro Bastoni e Joaquín “Tucu” Correa, calciatori dell’Inter, sono stati avvistati nel box di Jannik Sinner durante uno degli incontri agli Internazionali d’Italia. Una presenza che non è passata inosservata nel centrale del Foro Italico, gremito per sostenere il numero uno italiano.

Un gesto d’amicizia e passione sportiva

I due nerazzurri hanno voluto dimostrare la loro vicinanza e il loro sostegno al campione altoatesino, simbolo dello sport italiano a livello internazionale. Il calcio e il tennis, due mondi apparentemente lontani, si sono così incontrati nel segno del rispetto e dell’ammirazione reciproca.

L’Inter tra sport e cultura pop

La presenza di Bastoni e Correa sottolinea ancora una volta quanto i protagonisti del calcio italiano siano figure trasversali, seguite anche fuori dal campo e presenti nei principali eventi sportivi nazionali. Un modo per respirare sport ad alto livello e, chissà, magari anche per portare fortuna a Sinner.