Lazio e il piano di Sarri: possibile addio a Mandas o Castellanos, idea Pio Esposito

La nuova stagione della Lazio di Sarri prende forma a Formello, tra strategie di mercato, rinnovi e organizzazione estiva. Dopo l’annuncio ufficiale del ritorno di Maurizio Sarri, la società biancoceleste ha organizzato un vertice con Lotito, Fabiani e l’allenatore per definire il piano tecnico ed economico per il futuro.

Strategie di mercato della Lazio: le decisioni con Sarri

L’obiettivo primario resta un centrocampista offensivo, con Jacopo Fazzini tra le preferenze. Ma prima serviranno cessioni per migliorare l’indice di liquidità: in uscita ci sono Mandas e Castellanos. Sarri, invece, punta a trattenere Romagnoli, Guendouzi, Rovella e Zaccagni.

Il nodo principale riguarda il rinnovo di Romagnoli: due anni fa, dopo la qualificazione in Champions, era stato promesso un adeguamento di contratto. Sarri lo considera un pilastro dello spogliatoio, ma il nuovo ingaggio potrebbe incidere sugli equilibri interni.

Pio Esposito obiettivo offensivo: le condizioni per l'assalto

Dopo il riscatto di Tavares, si valuta anche il reparto avanzato: in caso di partenza in attacco, la Lazio proverà l’affondo per Pio Esposito, talento dell’Inter in prestito allo Spezia. Lo riferisce oggi il Corriere della Sera.