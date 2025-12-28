Disastro Colombo e Var, in Udinese-Lazio manca anche un rigore: le immagini

C’è tanta rabbia nell’ambiente biancoceleste, i continui episodi a sfavore fanno storcere il naso ai tifosi. In una situazione di piena emergenza la Lazio stava ottenendo tre punti importantissimi in un campo dove Napoli e Atalanta hanno perso. L’episodio del gol di Davis ha fatto molto discutere ma c’è un‘altra situazione che è passata in sordina.

Udinese-Lazio, calcio di rigore non fischiato nel primo tempo

Nella prima frazione di gioco, sugli sviluppi di un calcio d’angolo a favore della Lazio, Kabasele ha intercettato un colpo di testa di Gila con la mano. L’arbitro non ha avuto un consulto con il Var e ha fatto riprendere il gioco senza nessuna esitazione.

Le immagini