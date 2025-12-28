Minacce sui social dei tifosi del Bari: ecco la risposta della moglie di Castrovilli
“Schifata da tutto questo”. Arriva la risposta della moglie di Castrovilli alle minacce ricevute sui social
Dopo il pareggio di ieri del Bari con l’Avellino, nel profilo social di Rachele Risaliti, moglie dell’ex biancoceleste Castrovilli, è apparso il seguente messaggio: “Che il cancro vi divori tutti, che i vostri figli e tutto ciò che avete muoiano”. Il club ha sporto denuncia alla Polizia Postale, la moglie del calciatore del Bari ha annunciato azioni legali.
La moglie di Castrovilli risponde alle minacce dei tifosi del Bari
Sempre più spesso si leggono commenti e messaggi di questo spessore. Troppi ultimamente. Uno schifo! Una vergogna! Il calcio dovrebbe essere un momento ludico e di divertimento, nonostante tutto. Sono veramente amareggiata, triste e schifata da tutto questo.