Petrucci (Sky): "Ci sarà un incontro tra Baroni e la società. Per Gila la Lazio chiede…"

La Lazio chiuderà la sua stagione domenica sera allo Stadio Olimpico contro il Lecce dove si sancirà il piazzamento finale in campionato. Molte sono le questioni aperte in casa Lazio e dopo il Lecce cominceranno ad essere affrontate una per una.

Matteo Petrucci, giornalista di Sky, è intervenuto a Radio Laziale nel corso del programma Incondizionatamente Lazio per fare il punto sulla situazione dei biancocelesti.

Le parole di Petrucci a Radio Laziale

Maurizio Sarri contatto da Lazio e Roma? Sponda Lazio non mi risulta, mentre sponda Roma mi risulta, poi non so se porterà a qualcosa, però che abbiano parlato e sia stato sondato sì. Sponda Lazio non mi risulta, so che nonostante ci sia stato l'addio e tensione poi col tempo è sfumata quindi i rapporti potrebbero essere ricuciti tranquillamente, ma non ho sentore che questo possa portare ad un eventuale ravvicinamento con la Lazio almeno da quello che è in mio possesso.

Permanenza di Baroni è legata al piazzamento europeo?

Non necessariamente, è ovvio che se la Lazio dovesse rimanere fuori dall'Europa ci sarebbero delle riflessioni ma non è automatico che se la Lazio non va in Europa il prossimo anno, Baroni non sia più l'allenatore della Lazio. Di sicuro ci saranno degli aspetti che devono essere chiariti, non è il solito incontro che si fa a fine stagione per poi fare il bilancio e pianificare il futuro, ci sono degli aspetti che vanno chiariti, ma secondo me ci sono molte possibilità che si possa andare avanti con Baroni piuttosto che altro. Fraioli

Verso il Lecce

Sono tuti a disposizione potremmo rivedere la Lazio titolare. Tolto Patric e Lazzari che è fermo da un po' c'è qualche giocatore acciaccato come Dia ma anche lui si gestisce e ci sarà. Baroni ritrova Zaccagni e Pellegrini, che era squalificato ma aveva anche qualche problema legato alla pubalgia, Tavares ha avuto la febbre ma si è allenato. L'unica novità potrebbe essere quella di Pedro dal 1' con il ritorno di Zaccagni, se Dia sta bene parte lui sennò è pronto Vecino, per il resto le scelte sono fatte. Tavares sta meglio e se dà garanzie c'è lui.

