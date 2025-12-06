Marusic: "Tiferó la Lazio per sempre. La gara contro il Bologna? Sarà difficile..."

Il terzino Adam Marusic è intervenuto al Match Program per commentare Lazio-Bologna, partita in programma domani 7 novembre alle ore 18:00 e diretta dall'arbitro Micheal Fabbri.

Marusic - Fraioli

Le dichiarazioni di Adam Marusic al Match Program

Il trionfo contro il Milan e la gara Lazio-Bologna

La vittoria contro il Milan ha regalato entusiasmo a tutta la squadra. Ora c'è il Bologna: abbiamo avuto poco tempo per preparare questa partita ma è fondamentale, vogliamo un grande risultato per scalare posizioni in classifica e avvicinarci ai posti che valgono un posto in Europa. Sarà una gara difficile, il Bologna gioca molto bene da tre anni. È una squadra che non va sottovalutata perché ha tanti calciatori forti e di qualità. Noi però giochiamo davanti ai nostri tifosi, dovremo dare tutto per vincere.

Che effetto gli farà ritrovare Immobile

Lo rivedró con grande piacere. Abbiamo passato degli anni bellissimi qui alla Lazio, giocando tante partite insieme. Ciro è una persona d'oro e un attaccante straordinario, anche per lui sarà un'emozione particolare tornare all'Olimpico da avversario.

La presenza di Milinkovic e Radu in Tribuna durante Lazio-Milan

Sergej è venuto in Italia con la sua famiglia qualche giorno prima della partita contro il Milan, ci siamo ovviamente salutati. Mi ha emozionato vederlo insieme a Radu tra i tifosi, non è un caso quando dico che la Lazio ti entra nel cuore. Solamente qui puoi possono accadere eventi del genere. Anche io rimarrò un tifoso biancoceleste per sempre.

Sul fatto che è il secondo montenegrino più presente nella Serie A