Make-A-Wish, la commovente storia di Giulio e l'incontro con la Lazio: il video
Ecco la storia di Giulio che grazie alla fondazione non-profit Make-A-Wish ha potuto incontrare la squadra biancoceleste, il video
Giulio è un ragazzo di 19 che sin da piccolo ha dovuto affrontare un complicato percorso, infatti, a 15 anni è stato colpito da una rara malattia autoimmune nel midollo osseo ma fortunatamente, grazie al trapianto di midollo osseo, è riuscito a sconfiggerla, tuttavia, per farlo ha dovuto trascorrere 8 mesi in ospedale, dove il calcio era sempre una costante e un amico fedele. Grazie alla fondazione non-profit Make-A-Wish, il sogno di Giulio si è potuto avverare ed è riuscito a conoscere i calciatori della Lazio.
Il video e il racconto di Giulio
La storia raccontata da Make-A-Wish
Giulio ha trascorso 8 mesi in ospedale, ma non si è mai arreso.
Ha tenuto sempre accesi i suoi sogni, la sua passione per il calcio l'ha aiutato a distrarsi dalla fatica delle sue terapie dolorose e dall'attesa di un trapianto che l'avrebbe finalmente guarito.
Make-A-Wish è stata per lui un'ancora, una certezza. Grazie ai nostri volontari ha potuto esprimere il suo desiderio più grande: quello di incontrare i giocatori della Lazio, la sua squadra del cuore, di assistere ai loro allenamenti e di trascorrere una giornata insieme a loro, come se fosse parte della squadra.
Grazie al team di @official_sslazio, Giulio ha potuto vivere il suo sogno esattamente come desiderava. In quella giornata staordinaria, Giulio ha creato dei ricordi meravigliosi, che lo accompagneranno per il resto della sua vita.
Giulio adesso sta molto meglio. Make-A-Wish è stata un'ispirazione e un aiuto concreto per lui, ma sono tantissime le persone che si sono strette attorno a lui e lo hanno aiutato a superare il periodo più difficile della sua vita, dai suoi amici, ad altre squadre di calcio e alla sua famiglia.
Auguri Giulio, al tuo futuro, che possa essere sempre luminoso come i tuoi occhi il giorno in cui hai realizzato il tuo desiderio!