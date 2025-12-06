Make-A-Wish, la commovente storia di Giulio e l'incontro con la Lazio: il video

Giulio è un ragazzo di 19 che sin da piccolo ha dovuto affrontare un complicato percorso, infatti, a 15 anni è stato colpito da una rara malattia autoimmune nel midollo osseo ma fortunatamente, grazie al trapianto di midollo osseo, è riuscito a sconfiggerla, tuttavia, per farlo ha dovuto trascorrere 8 mesi in ospedale, dove il calcio era sempre una costante e un amico fedele. Grazie alla fondazione non-profit Make-A-Wish, il sogno di Giulio si è potuto avverare ed è riuscito a conoscere i calciatori della Lazio.

Il video e il racconto di Giulio

La storia raccontata da Make-A-Wish