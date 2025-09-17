Lazio-Roma, designato l'arbitro del derby: precedenti favorevoli ai giallorossi

Archiviata anche la seconda sconfitta della stagione - su tre gare disputate - è già tempo di derby in casa Lazio: i biancocelesti incontreranno per la quarta giornata di Serie A la Roma di Gasperini per la sfida in programma domenica 21 settembre alle ore 12:30. Nel frattempo, l'AIA ha svelato la composizione arbitrale presente per il match.

La designazione arbitrale di Lazio-Roma

L'AIA ha affidato la direzione della gara tra Lazio e Roma, sfida valida per la 4° giornata di Serie A, all'arbitro Simone Sozza, coadiuvato dagli assistenti Baccini e Vecchi. Il quarto uomo ufficiale sarà invece Giovanni Ayroldi. Al VAR sarà presente Di Paolo con Massa all'AVAR.

I precedenti

Per la seconda volta consecutiva Simone Sozza sarà il direttore di gara del derby capitolino - l'ultimo risale allo scorso aprile in occasione di Lazio-Roma, sfida terminata 1-1. Sarà il settimo incrocio tra Sozza e i biancocelesti: la Lazio ha raccolto 2 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. Mentre i giallorossi hanno incontrato il direttore di gara ben 13 volte, collezionando 7 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte. Un bilancio che sorride più alla squadra di Gasperini.